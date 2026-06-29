【第104話】 6月29日 公開 第104話「絶景」を読む 【拡大画像へ】 小学館は6月29日、mmk氏によるマンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」の第104話「絶景」をサンデーうぇぶりにて公開した。 第104話では、今度はこころが池沢に日焼け止めを塗ろうとする。池沢は拒否するが、こころの手の感触に抗しきれず……。 サンデーうぇぶり「となりの席のヤツ