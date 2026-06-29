2026年6月29日現在、バーミヤンでは本格焼餃子とザーサイが実質1円で食べられるお得な「晩酌セット」のメニューが登場しています。ハイボールとからあげ＋ザーサイのセットも晩酌セットは、生ビールに本格焼餃子（3個）とザーサイがセットになった550円のメニューです。バーミヤンでは生ビールが549円なので、本格焼餃子（3個）とザーサイを実質1円で食べられる計算に。サクッと飲みたい人必見のお得メニューです。ちなみに、「晩