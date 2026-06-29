■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０６月２９日１６１円８２～８３銭（△０．２０） ０６月２６日１６１円６２～６４銭（▼０．１９） ０６月２５日１６１円８１～８２銭（△０．１０） ０６月２４日１６１円７１～７３銭（△０．２４） ０６月２３日１６１円４７&#