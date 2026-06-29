日銀が２９日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１６１円８２～８３銭と前日に比べ２０銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８４円５１～５５銭と同５０銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１４０２～０３ドルと同０．００１７ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS