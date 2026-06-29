エス・エー・グループは7月1日、京都・四条烏丸の商業施設「SUINA室町」にて「ハラルムガル 四条烏丸SUINA室町店」をオープンします。■ハラル対応の和牛メニューも提供同店は、「チキンビリヤニ」や「パキスタンマンゴースイーツ」を提供する「ハラルムガル」の新店舗。ハラル対応メニューやヴィーガン対応メニューをはじめ、多様な食習慣に配慮した商品を提供します。特に、ハラル対応の和牛メニューを強化。えさや水に薬を使わ