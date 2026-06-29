アスレジャーブランドのandar（アンダール）は6月26日、「NEW andar オールデイフィット冷感ブラ」（5,200円）を発売しました。■接触冷感機能でひんやりとした着け心地同商品は、オールデイフィットブラのシリーズの最新モデルとなる、夏向け機能性ブラです。andar独自開発の冷感素材と新設計パッドを採用し、吸水速乾性と通気性をさらに向上させました。ひんやりとした着け心地と美しいシルエットの両立を叶えます。接触冷感機能