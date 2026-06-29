StyLeは6月26日、「とんかつとしゃぶしゃぶ。黒豚ふくや」の姉妹店「赤坂 みふく」を、福岡市中央区の赤坂エリアにオープンしました。■特選黒毛和牛を使用した料理が堪能できる！同店では、鹿児島県産の特選黒毛和牛「北さつま高崎牛」を使用した和牛料理を看板メニューに提供。「すき焼き」や「しゃぶしゃぶ」のほか、国産牛ホルモンを使用した「牛もつ鍋」、こだわりの逸品料理が楽しめます。「すき焼き」と「しゃぶしゃぶ」は