【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月30日発売、乃木坂46金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』より、最後の先行カットとして本人がいちばんお気に入りだと語る、白いビキニで撮影された一枚が公開された。 ※メイン写真は通常版表紙 ■「自然体で飾らない表情を撮影してもらえました！」 写真集のなかで、金川自身がいちばんのお気に入りカットとして挙げた一枚。「普段は見せることのない、自然体で