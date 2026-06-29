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6月第3週（6月22日～6月26日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇6月22日 ジャパン半導体株式ファンド（予想分配金提示型） 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント アライアンス・バーンスタイン・世界高成長株投信（毎月決算・予想分配金提示型）（グローバル・イノベーター） 運用会社：アライアンス・バーンスタイン 〇6月23日 ＧＳ Ｐｌ