サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）北中米大会で1次リーグF組を2位で通過した日本は、日本時間30日午前2時開始の決勝トーナメント1回戦で、優勝最多5度のブラジルと16強入りを懸けて対戦する。台湾メディアの中時新聞網は29日、この試合に関連し、日本の人気サッカー漫画「キャプテン翼」のストーリーが現実世界で演じられるとネットのサッカー関連コミュニティーで話題になっていると伝えた。「キャプテン翼」の最新作でネーム形式