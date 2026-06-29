牛丼チェーンの吉野家は、スクウェア・エニックスのスマートフォン向けゲーム「ドラゴンクエストウォーク」とコラボレーションした「冒険者応援キャンペーン」を、2026年7月2日10時〜8月26日20時まで開催する。セットのフィギュアは第1弾・第2弾で異なる4種をラインアップ牛丼とミニサラダに、オリジナルフィギュアがランダムで1個もらえるコラボレーションセット「ドラクエウォークセット」が店内飲食限定で登場。7月2日〜7月15日