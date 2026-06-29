テレビ東京『テレ東音楽祭 2026夏』が28日午後6時30分から4時間半にわたって生放送された。出演者にはテロップで、“伝説”のエピソードが紹介された。【写真】ヤンキーに弁当を奪われた…テレ東音楽祭で“伝説”エピが紹介されたアーティスト以下、紹介された出演者の主な“小ネタ”。■B.B.クィーンズ「いんちきおじさんこと近藤房之助は100kmを走破するほどのサイクリングガチ勢」■モナキ「おヨネはヤンキーに弁当を奪わ