週明け２９日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前週末（午後５時）と比べて２０銭円安・ドル高の１ドル＝１６１円８２〜８３銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、５０銭円安・ユーロ高の１ユーロ＝１８４円５１〜５５銭で大方の取引を終えた。