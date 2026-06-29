マツコ・デラックスが29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。「老い」について語った。MC大島由香里から「10年前と比べてどうでしょう」と「老い」について聞かれたマツコは「年齢的なことが大きいと思うけど、まー衰えたね、この10年で。なんか思ったより元気でいられるのかも人間は…って勘違いしてた。10年前までは」と前置きした上で「一気に老けた。すべて。人間ってちゃんと死