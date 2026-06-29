歌手中森明菜（60）が、28日放送の日本テレビ系「Golden SixTONES（ゴールデンストーンズ）」（日曜午後9時）に出演。韓国でサイクリングを行い、おちゃめな一面を見せた。中森は20年ぶりの同局のバラエティー出演。韓国でロケを行い、SixTONESと中森は韓国ドラマの聖地、ハンガン公園でサイクリングをしながら目的地に向かった。ジェシーは中森とともに、2人横並びでこぐ自転車に乗ると「最高、夢！じゃない？」とテンションを