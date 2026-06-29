ゆかたで制作実習の授業 興陽高校(岡山･南区藤田) 岡山市南区にある興陽高校の被服デザイン科の生徒が、ゆかた姿で1日を過ごしました。 ゆかたの着方や和装をしたときの立ち居振る舞いなどを学んでもらおうと、毎年、学校が企画しているものです。生徒らは、ゆかた姿で衣装の制作実習に取り組んでいました。 生徒が着ているゆかたは、1年生の時、授業で半年ほどかけて作ったものです。 （生徒）「紺色がかわいい