白石麻衣 白石麻衣が29日、都内で行われた「ウィルオブ新CM発表会」に出席した。ウィルオブ・ワークの新TVCM『ウィルオブとおはなししませんか?』篇に出演する白石麻衣はこの日、ウィルオブ“特任キャリアアドバイザー”に就任。自身のキャリアを振り返るとともに、質問に応えるトークを行った。乃木坂46卒業から５年が経過した白石は「月日が経つのは早いな」と感慨深く語り「今でも新しいグループ（乃木坂46の後