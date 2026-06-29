高知市内の商業施設の駐車場の柱を壊したとして、警察は6月29日、高知市の男子中学生を逮捕しました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは、高知市の14歳の男子中学生です。警察によりますと、この男子中学生は6月20日の午後2時50分頃、高知市の商業施設にある1階の駐車場の柱を蹴って柱を囲んでいた石膏ボードを壊した疑いがもたれています。犯行の様子を目撃した買い物客が警備員に伝え、この商業施設から通報を受けた警察が防