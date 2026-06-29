京都アニメーション制作のアニメ『二十世紀電氣目録-ユーレカ・エヴリカ-』のメインキャスト陣のキャラカラーを基調とした撮り下ろしビジュアルが公開された。【写真】お団子頭が可愛い！雨宮天の撮りおろしビジュアル明日より毎日、放送&配信開始日までのカウントダウンコメントが公開されるほか、それぞれのキャラクタービジュアルの公開も決定。公式Xでは、放送直前PVのXシェアキャンペーンも開催予定となっている。■