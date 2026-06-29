東京・文京区のマッサージ店でタイ国籍の少女が性的サービスを強要されていた事件で、人身取引などの罪に問われた母親に禁錮刑が言い渡されました。この事件は2025年、当時12歳だったタイ国籍の少女が文京区のマッサージ店で性的サービスを強要されていたもので、少女を日本に連れて行った30歳の母親が人身取引などの罪に問われています。母親は起訴内容を認めていて、タイの裁判所は29日、禁錮7年6か月の判決を言い渡しました。法