カンタス航空は、東京/成田〜メルボルン線を、12月2日から2027年3月27日にかけて期間増便する。現在は1日1往復を運航している。期間中は、東京/成田発月・火・木・土曜、メルボルン発月・水・金・日の週4往復を増便し、週11往復体制で運航する。機材はエアバスA330型機を使用する。需要の高まりを受けたもので、供給座席数を3万席増やす。カンタス航空の利用者にとって、日本は人気の旅行先だといい、昨年同時期の利用者数は前年比