◆第６１回北九州記念・Ｇ３（７月５日、小倉競馬場・芝１２００メートル）今年６１回目を迎える北九州記念は１９６６年に３歳以上のハンデキャップ重賞として創設され、小倉競馬場の芝２０００メートルで行われた。芝１８００メートルや別定戦の時期もあったが、０６年からはサマースプリントシリーズの開催に伴い、シリーズ対象となる芝１２００メートルのハンデ戦として施行されている。２４年からはＣＢＣ賞と施行時期が入れ