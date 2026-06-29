バレーボールの国内最高峰となるＳＶリーグに今季初参戦する北海道イエロースターズが２９日、新監督と新加入６選手を発表した。昨季まで７年間、同じ北海道内の旭川市に本拠地を置くＳＶリーグのヴォレアス北海道でプレーした台湾人オポジット（ＯＰ）の張育陞（チャン・ユーシェン、２６）が、移籍加入することが明かされた。会見場となった札幌市内のホテルでビデオメッセージが流され、張は「応援してくださる方とたくさん