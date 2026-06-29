アジア大会とアジアパラ大会のメイン会場となるパロマ瑞穂スタジアム＝5月、名古屋市愛知県と名古屋市が今秋に共催するアジア・アジアパラ競技大会の組織委員会は29日、プレイガイドの仲介によるチケットの一般販売を7月15日から先着順で始めると発表した。大会公式ホームページでの一般販売は6月30日から始まる。プレイガイド販売は野球やサッカー、車いすテニスなど両大会56競技が対象で、開閉会式は含まない。「チケットぴ