「マイナビオールスターゲーム2026」（7月28日東京ドーム、同29日富山市民球場）のファン投票の最終中間発表が29日に行われた。29日現在の両リーグ最多得票はセ外野手部門1位の森下（神）で77万8130票。2位のセ三塁手部門の佐藤輝（神）が66万5374票で約11万票の差をつけている。森下は昨年も最多得票で選出されており2年連続最多得票となれば16〜18年の柳田（ソ）以来8年ぶり、阪神の選手では球団史上初となる。一方でセ先