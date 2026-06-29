6月30日に迫ったブラジル戦。日本代表を応援しようと、名古屋のスポーツ用品店には28日も多くの人が訪れていました。 【写真を見る】ワールドカップ 30日は日本VSブラジル 日本代表ユニフォームの売り上げは予想の5倍 選手の活躍を見て興味持った人も （矢野司記者）「ワールドカップ日本代表戦を前に、スポーツ用品店では日本代表のユニフォームやグッズが所狭しと並んでいます」 （娘）