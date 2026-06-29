三重県桑名市の70代の男性が特殊詐欺の被害にあい、あわせて1億3800万円をだまし取られました。男性はスマートフォンの契約までさせられていました。 警察によりますと桑名市の70代の男性は今年2月、「ＮＴＴカスタマーセンター」を名乗る人物から自宅の固定電話に「あなたの電話が使えなくなります」などと電話がありました。 その後、兵庫県警などを名乗る人物から「あなた名義の通帳が詐欺事