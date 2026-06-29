収穫を体験する小学生藤本農園メロンハウス香川・小豆島町池田 香川県小豆島町の小学校3校の児童が29日、地元で栽培されているアムスメロンの収穫を体験しました。 児童らは直径15cmほどに育った実をハサミで丁寧に収穫しました。 （収穫体験した児童は―）「（Q.重さどうですか？）重たいです」「重い方が甘いのかな？分からないだけどなんかおいしそう」「メロンとれたよー」 収穫の後は試食