Shot For SCREENXを体験！ #SCREENX 版 予告編『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』7月31日(金)＜新章開幕＞日米同時公開！ 7月31日に日米同時公開される映画「スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ」のプレミアムラージフォーマット上映が決定した。このうちSCREEN Xは映画史上初の「Shot For SCREEN X」作品として上映される。 上映が決定したプレミアムラージフォ&