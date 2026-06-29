7月19日にオープンする静岡･御殿場市の新図書館「ほんてらす」が、29日、報道関係者にお披露目されました。御殿場市の図書館は施設の老朽化や蔵書の増大によるスペース不足などを受け、総事業費58億円をかけて移転新築されました。2階建ての新しい図書館は、愛称「ほんてらす」と名付けられ、蔵書数は約29万2000冊です。建物は御殿場市の古民家をモチーフにしていて、屋根の6角形は御殿場市の旧6町村を象徴して