経済産業省は29日、ガソリン価格の急騰を抑える補助金に7月2日から一定額を上乗せすると発表した。石油元売りが市場価格よりも高い値段で原油を代替調達しているため、割高分を上乗せ支給して1リットル当たり170円程度に抑える。