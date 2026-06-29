２９日午後０時１０分頃、群馬県桐生市梅田町の鳴神山山頂付近で、登山をしていた男性から「クマに襲われた」と１１９番があった。男性は頭などを負傷し、栃木県の防災ヘリコプターで前橋市内の病院に搬送されたが、意識はあり、命に別条はないとみられる。群馬県によると、県内でのクマによる人身被害は今年初めて。桐生署の発表によると、山頂付近の神社から南に約１７０メートルの場所でクマ１頭が突然現れ、男性を襲った。