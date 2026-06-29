タレントの村重杏奈さんが6月27日、自身のインスタグラムを更新。最新コーデの写真を投稿しました。【写真を見る】【 村重杏奈 】梅雨時期の「短めパンツ」×「大きめバッグ」私服コーデ披露 “お気に入り”の理由に思わず納得投稿では、白いシャツに赤いスカーフを合わせ、黒のハーフパンツ、茶色の大きめショルダーバッグを斜め掛けにしたコーディネートを披露しました。 街並みを背景に複数のカットを投稿しており、「