正当な理由なく自宅でダガー（刃物）１本を所持したとして、４１歳の男が逮捕されました。 男は今月８日、警察官から職務質問を受けた際にナイフで抵抗し、現行犯逮捕されていました。 銃刀法違反の疑いで逮捕されたのは、山形県天童市貫津に住む無職の男（４１）です。 男は今月１５日、法律上例外とされる理由がないにも関わらず、自宅に刃渡り５．５センチメートル以上のダガー１本を所持した疑いが持たれ