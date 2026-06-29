タレントの熊田曜子が29日、自身のアメブロを更新。美腹筋あらわな自撮りショットを公開した。【映像】熊田曜子のビキニや網タイツのセクシーショット熊田は「今日もしっかり朝練して」と切り出し、週の始まりからストイックに身体を動かしたことを報告。鍛え上げられた腹筋を披露した。続いて、食材を調達するためスーパーへ。「食材を買ってお料理。何が出来たか分かるかな」と購入した食材を公開し、何を作るのか読者にク