栃木県上三川町の強盗殺人事件で、宇都宮地検は29日、指示役とされる竹前海斗被告と妻の美結被告について強盗殺人などの罪で起訴しました。この事件は先月、上三川町の住宅で富山英子さんがナイフで刺されるなどして殺害され、息子2人がバールで殴られ重傷を負ったほか、富山さん宅で飼われていた犬が殺されたものです。この事件をめぐっては、実行役とされる16歳の少年4人について先週、宇都宮地検が強盗殺人などの非行内容で宇都