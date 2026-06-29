俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，が、美背中を披露した。２９日に「この度、ＢｏｄｙＦｒｉｅｎｄｌｙＷａｔｅｒのＣＭに出演させていただきました」と始め、撮影ショットを公開したＫｏｋｉ，。海辺での背中が大きく開いた白ワンピース姿のショットで、幻想的な雰囲気となっている。この投稿に、ファンからは多くのいいねが寄せられている。