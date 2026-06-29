国内史上初となるストリーミング総再生回数100億回突破や、日本レコード大賞の獲得……。数々を偉業を達成している“国民的バンド”の元メンバーが華麗なる転身を見せているのだが――。“国民的バンド”とは、『Mrs. GREEN APPLE』のことだ。同グループの元ドラマーで、社労士である山中綾華（31）が6月27日にXを更新。株式会社ラウンドワンの社外取締役に就任したことを報告し、話題を呼んでいる。山中は’13年のミセス結成時に