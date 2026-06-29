開催まであと82日！アジア大会の準備が、愛知・名古屋では着々と進みます。 【写真を見る】アジア大会 新体操の会場で“フェアリージャパン”が公開練習 ｢優勝に向かって前向きに挑戦｣ 照明やスタッフの動線なども確認 6月29日、新体操の会場となる名古屋市総合体育館「レインボーホール」に、出場予定の日本代表「フェアリージャパン」の選手たちがいました。メディア向けの公開練習です。 「優勝に向