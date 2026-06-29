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欧州株高安まちまち、米株先物・時間外取引はナスダックが１％高も 東京時間17:08現在 英ＦＴＳＥ100 10499.52（-8.50-0.08%） 独ＤＡＸ24723.18（+51.96+0.21%） 仏ＣＡＣ40 8369.35（-15.52-0.18%） スイスＳＭＩ 14159.73（-12.98-0.09%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間17:08現在 ダウ平均先物SEP 26月限52412.00（+203.00+0.39%） Ｓ＆Ｐ500先