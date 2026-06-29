米国とイランの技術チーム、数日中にドーハで会合予定は維持＝ロイター 技術チームは、覚書（MOU）の履行に向けた作業を進めるため、予定通りドーハで会合を開く見通しである。これは、週末に双方の間で激しい衝突が発生し、多少の障害が生じたにもかかわらず維持された形だ。 （ロイター通信が、交渉に詳しい情報筋の話として報道）