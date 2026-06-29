通貨オプションボラティリティードル円１週間が６．１５％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK6.156.266.336.83 1MO6.945.906.576.70 3MO7.675.746.976.76 6MO8.105.837.317.01 9MO8.335.997.557.19 1YR8.526.327.867.38 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK6.398.127.40 1MO6.77