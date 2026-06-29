これは静岡市葵区にあるスーパーマーケット。店先で行われていたのは野菜の詰め放題。（客）「毎週のように（来る）。普通のスーパーに行くとニンジンが3本で200円、けど、ここは詰め放題で200円」小さな子どももピーマンの詰め放題に夢中。いくつ詰められたかというと…。（客）「11個」一方、こちらは静岡市駿河区にあるスーパーマーケット。商品の値札に「火曜バグ市」