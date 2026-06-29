◇MLB フィリーズ 5-4 メッツ(日本時間29日、シティ・フィールド)フィリーズのカイル・シュワバー選手が両リーグ最速となる30号を放ちました。この日、メッツ戦に「2番・DH」で先発出場。1点を追う7回の第4打席、1アウト1塁の場面で千賀滉大投手が投じたストレートを振り抜くと、打球は大きなアーチを描いてスタンドへ。値千金の逆転2ランホームランとなりました。この一発でシュワバー選手は両リーグ最速で30号に到達。2位に5本差