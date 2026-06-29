お笑いコンビ、南海キャンディーズ山里亮太（49）が29日、Xを更新。亀梨和也（40）との結婚を発表した元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）を祝福したとみられるポストを行った。亀梨は29日、自身のファンクラブサイトを通じ、田中との結婚を発表。直筆の文書で「この度、田中みな実さんと結婚することになりました。あわせて、新しい命も授かっています』と報告。今後の芸能活動への意欲とファンへの感謝をあらためてつづ