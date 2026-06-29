ティアフォーは７月２２日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して１７４４万９６００株の公募と３９６万８４００株の売り出し、需要状況に応じて３２１万２７００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は７月１３日。オープンソースの自動運転ソフトウェア「Ａｕｔｏｗａｒｅ」を活用した自動運転車両の開発・販売などを手掛ける。主幹事は三菱ＵＦ