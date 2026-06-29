今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１６１円台後半を中心とする一進一退が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１６１円２０～１６２円１０銭。 今晩は目立った経済指標の発表などは予定されていない。１６２円ラインが意識されているが、政府・日銀の為替介入も警戒されるなか、依然として上値の重い展開が続きそうだ。７月２日には米６月雇用統計の発表が予定されており、様子見姿勢も強まりそうだ。