ボートレース若松の「ミッドナイトボートレース若松3rdパイナップルナイターカップ」が、28日に開幕した。犬童千秋（40＝福岡）が初日1Rで逃げて1着。幸先良く滑り出した。「直線から艇尾が振るし、ターン回りもスカっている感じがあるのでロスがないようにはしたい。でも、回った感じは良さそうでした。この間（4月22〜27日のG3オールレディース）よりは乗りやすさもマシだし、進んでいる感じもある」旋回系に力を感じ