FIFAワールドカップ2026で1次リーグ敗退に終わった韓国代表の洪明甫監督が、辞任を表明しました。前日には李在明大統領が「無能な指揮官」と批判していました。【映像】落胆する韓国のサポーターらの様子洪明甫監督は日本時間のきょう未明、会見で「国民の皆様が期待していた結果を見せることができませんでした。責任はすべて監督である私にあります」と述べ、辞任を表明しました。李在明大統領は28日、1次リーグ敗退の結果