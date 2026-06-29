新潟市の沖合で男子高校生3人が溺れる事故があり、2人は自力で岸までたどり着きましたが、1人の行方がわかっておらず、警察や消防などによる捜索が続いています。29日午後3時前、新潟市西区上新栄町の海で「高校生が沖合で溺れている」と目撃者から警察に通報がありました。沖合50メートルほどの所で溺れていたのは高校1年生の男子生徒3人で、3人のうち2人は自力で岸までたどりつきましたが、1人の行方がわかっていません。警察に